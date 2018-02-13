01:30 13.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала арбитражного управляющего Киевской области

Прокуратура Киевской области в понедельник, 12 февраля, задержала арбитражного управляющего.

Полиция задержала арбитражного управляющего Киевской области

Чиновник был задержан при получении 15 тысяч долларов взятки. Как сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, мужчина попался на "горячем".

Деньги он получил по делу о банкротстве за содействие в положительном решении дела в Хозяйственном суде Киевской области по реализации имущества банкрота в пользу заявителя по заниженной стоимости.

Сейчас проводятся обыски по месту работы и жительства фигуранта, а также другие следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области полиция задержала сотрудника Службы безопасности Украины. Майор СБУ попался на взятке в три тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины, задержание произошло в пятницу, 9 февраля.

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