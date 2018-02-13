Полиция Киевской области ликвидирован конвертационный центр

Его оборот, по предварительным данным, составлял более 180 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, за год "конверт" использовался для предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики города Киева, Киевской и других областей Украины.

Организаторы центра формировали незаконные налоговые кредиты и незаконный перевод безналичных средств в наличность. Правоохранители провели 13 обысков по месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников "конвертационного центра".

Во время обысков было изъято 205 тысяч долларов, 100 554 пачки сигарет, ориентировочной стоимостью свыше трех миллионов гривен, компьютерная техника и электронные носители информации и тому подобное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, налоговая милиции в Киеве обнаружила конвертационный центр. Его оборот составил более 559 миллионов гривен.

Полиция установила группу из четыре человек, которые организовали конвертцентр по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.