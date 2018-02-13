Несколько поселков под Киевом закрыли на карантин все школы

Киевская областная государственная администрация констатирует прекращение занятий в Вышгородском районе, в поселках Бровары, Борисполь, Фастов, Буча и Переяславе-Хмельницкий. Карантин объявлен из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

Как сообщает обладминистрация, отдельные учреждения и классы пошли на карантин в нескольких селах Броварского, Бориспольского и Тетиевского районов.

Превышение эпидемических порогов также зарегистрировано в 11 районах области. Так по данным администрации в Киево-Святошинском районе порог превышен на 26,7%, в Вышгородском - на 22,8%, в Яготинскому - на 17,5%, в Переяслав-Хмельницком - на 15,1%, в Иванковском - на 12,7%, в Броварском - на 8,6%, в Обуховском - на 7,7%, в Барышевском - на 6,7%, в Макаровском - на 7%, в Мироновском - на 0,6% и Сквирском - на 0,4%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро понедельника, 12 февраля, в Киеве на карантин закрыты 119 школ. Вместе с тем заболеваемость в городе на грипп и ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 15%.