11:18 13.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине в воронке нашли 433 снаряда - ФОТО

В селе Калиновка Киевской области выявлено 433 боеприпаса времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На Киевщине в воронке нашли 433 снаряда - ФОТО

По словам работников спецслужб, всего с момента уведомления о нахождении взрывоопасных предметов на данном участке группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения главного управления выявлено 433 единицы устаревших боеприпасов.

Работы по выявлению и дальнейшему уничтожению взрывоопасных предметов будут продолжаться и в дальнейшем.

Сейчас территория охраняется работниками Национальной и муниципальной полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пограничники в Донецкой области наткнулись на скрытый тайник с боевыми снарядами. Сообщается, что находка была обнаружена в направлении трассы "Бугас-Новотроицкое".

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