Максим Гончар: Как происходит торговля и перемещение груза на территории ОРДЛО? – ВИДЕО

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве на тему: "Почему приостановлена торговля с ОРДЛО и кто за это будет нести ответственность?", сообщает корреспондент УРА-Информ.

Как утверждает Гончар, указанные товары были закуплены на территории ОРДЛО в торговом доме "Горняк". К примеру, "Перепека" была приобретена за 171 руб., слабоалкогольная продукция "Оболонь" - "Ром-кола" за 43 руб., а наиболее популярный напиток "Coca-Cola" соответственно за 49,88 российских руб.

По этому поводу в главы ВГО возник один единственный вопрос, каким образом эта продукция попала на оккупированную территорию? Ведь по законодательству этими вопросами занимается СНБО и регулирует перемещение грузов через линии соприкосновения, считает Гончар.

Напоследок уполномоченный общественной организации добавил, что производители в данный момент пока не могут ответить, как именно происходит торговля и перемещение груза на востоке Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в магазинах, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на сегодняшний день продолжается активная торговля украинскими товарами, как продовольственными так и промышленными.