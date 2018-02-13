"Луганские" боевики будут задерживать граждан на два месяца "для проверки преступлений"

На территории так называемой "Луганской народной республики" теперь будут задерживать на 60 суток граждан "для проверки преступлений".
Соответствующий новый "закон" во вторник, 13 февраля, приняли боевики. Он разрешает им во время военного положения задерживать возможных преступников.
Как сказано в поправках к "закону "О военном положении", опубликованных на сайте главы "ЛНР", задержанным может оказаться каждый, кого посчитают причастным к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности так называемой "ЛНР".
В исключительных случаях может применяться превентивное задержание на срок 30 суток, - говорится в "документе". Там также уточняется, что в случае необходимости срок задержания может быть продлен до 60 суток.
Задержание прекращается только на основании решений незаконно назначенных: "министра государственной безопасности" или "министра внутренних дел", согласованных с "генеральным прокурором". Проверка причастности к преступлению будет проводиться органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Всех задержанных планируется содержать в изоляторах.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области суд приговорил к заключению двух информаторов так называемой "ЛНР".