Из Крыма выслали 23 украинца

Такое решение принял подконтрольный Кремлю Евпаторийский городской суд. При этом причиной таких действий назвали "незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности".

Как сообщает во вторник, 13 февраля, Крыминформ, ссылаясь на данные Пограничного управление ФСБ России по Крыму, 36 граждан Украины работали в пригороде Евпатории в поселке Новоозерное на территории детского сада Якорек. К ним применили действующий на аннексированном полуострове российский закон О правовом положении иностранных граждан.

"Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России. Кроме этого, 18 человек были наказаны за нарушение режима пребывания в России", – говорится в сообщении.

По решению Евпаторийского суда, 23 гражданам Украины также запретили въезд в Россию на пять лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году почти 1,5 тысяч иностранцам, в том числе более сотне артистов и деятелей культуры, был запрещен въезд в Украину из-за посещения территории Автономной Республики Крым.