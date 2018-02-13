05:00 13.02.2018 | Общество | Новости
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Instagram введет новые правила пользование приложением

Instagram будет блокировать доступ другим пользователям к вашей истории скриншотов. Об этом передает TechCrunch.

Instagram введет новые правила пользование приложением

В тест ввели функцию, которая позволит вашему другу увидеть уведомление, которое сообщит ему о том, что вы посещали его страницу и пытались сфотографировать его историю ленты. Далее перейдя в список зрителей истории и увидев новый логотип затвора камеры, которым делался снимок. 

Таким образом, анонимность приложения сводится к нулю, однако компания делает все возможное, чтобы облегчить работу пользователям приложение и обезопасить их от мошенничества и взломов. Также специалисты компании постоянно получают в службе поддержки письма, в которых сообщается о запугивании пользователя со стороны третьего лица, которые отслеживает передвижение человека.

"Instagram делает все, чтобы облегчить обмен данными между людьми, которые вас интересуют", - говорится на сайте компании.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Навальный прочесал Instagram, чтобы обвинить высшего кремлевского чиновника в связях с миллиардером.

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