Instagram введет новые правила пользование приложением

В тест ввели функцию, которая позволит вашему другу увидеть уведомление, которое сообщит ему о том, что вы посещали его страницу и пытались сфотографировать его историю ленты. Далее перейдя в список зрителей истории и увидев новый логотип затвора камеры, которым делался снимок.

Таким образом, анонимность приложения сводится к нулю, однако компания делает все возможное, чтобы облегчить работу пользователям приложение и обезопасить их от мошенничества и взломов. Также специалисты компании постоянно получают в службе поддержки письма, в которых сообщается о запугивании пользователя со стороны третьего лица, которые отслеживает передвижение человека.

"Instagram делает все, чтобы облегчить обмен данными между людьми, которые вас интересуют", - говорится на сайте компании.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Навальный прочесал Instagram, чтобы обвинить высшего кремлевского чиновника в связях с миллиардером.