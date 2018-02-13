13:16 13.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ объявила в розыск руководителя "Дельта Банка"

Генеральная прокуратура Украины объявлено в розыск одного из руководителей "Дельта Банк".

ГПУ объявила в розыск руководителя

Его подозревают растрате одного миллиарда 118 миллионов гривен. Как сообщает во вторник, 13 февраля, пресс-служба ГПУ, подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования.

Для того, чтобы обеспечить возмещения причиненных преступлением убытков, во время досудебного расследования прокурора просит наложить арест на движимое и недвижимое имущество, которое, согласно полученных сведений, в совокупности оснований является имуществом, приобретенного преступным путем или полученного за счет доходов от совершения преступления, - сообщает ГПУ.

Также в настоящее время Печерским районным судом Киева рассматриваются заявления представителей лиц, на которых зарегистрировано незаконно приобретенное имущество, об отмене ареста.

Напомним, в октябре 2015 года была начата процедура ликвидации "Дельта Банк". Ориентировочная сумма потерь кредиторов вследствие доведения банкротства "Дельта Банка", по предварительным оценкам, составит не менее 24,5 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, против должностных лиц " Дельта Банк" открыто уголовное производство за хищение денежных средств в особо крупных размерах - более 4,5 миллиардов гривен.

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