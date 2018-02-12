За год в Украину на постоянное место жительство переехали почти 3 тыс. россиян

По информации Госстата, Украину посетили почти 1,5 млн россиян, из них 3 474 находились в Украине по учебе, 2 152 - приехали в Украину по работе, а 2 776 - переехали в Украину жить.

Согласно статистике, в предыдущем году Украину посетили свыше 14,2 миллиона иностранцев, из них почти 89 тысяч иностранных граждан прибыли в Украину в служебных, деловых и дипломатических целях. Все остальные 39 тысяч - в туристических, более 13,7 миллиона - в частных, почти 349 тысяч - в рамках культурного и спортивного обмена, религиозных и других целях.

Так, больше всего в Украину прибывали граждане Молдовы (более 4,4 миллиона), Беларуси (свыше 2,7 миллиона) и России (почти 1,5 миллиона).

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в ноябре 2017 года заработные платы киевлян выросли на 29,2%. На данные момент средняя зарплата в Киеве составляет 11 643 гривен. При этом по сравнению с предыдущим месяцем зарплата выросла на 1,7% .