В Волынской области на взятке попался сотрудник СБУ

Майор СБУ попался на взятке в три тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины, задержание произошло в пятницу, 9 февраля.

Военная прокуратура вместе с местной полицией в рамках контроля за совершением преступления задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды оперуполномоченным второго отдела шестого управления Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ.

При этом задержанный действовал по предварительному сговору в группе с тремя гражданами. Указанную сумму злоумышленники получили от представителя предприятия и обещали ему не создавать искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности этого общества. Денежные средства обнаружено и изъято в полном объеме при проведении осмотра места происшествия.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

Сейчас решается вопрос о задержании вышеуказанных лиц в порядке статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная прокуратура в среду, 7 февраля, задержала главного государственного исполнителя Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы в городе Киеве. Чиновник попался на взятке. Он вымогала 23 тысяч гривен. Вместе с ним была задержана его сообщница.