В Украине обесточенными остаются восемь населенных пунктов

На данный момент к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло в результате осложнения погодных условий.

Вместе с тем синоптики предупреждают о гололеде практически на всей территории страны.

Во время гололеда управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений - снижать скорость до минимума, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 февраля, в южной части, восточных и Днепропетровской областях синоптики обещают ухудшение погодных условий. Тут прогнозируют мокрый снег, на юге с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, порывы восточного ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.