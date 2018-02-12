В понедельник в Украине - холодно и снежно

Тут прогнозируют мокрый снег, на юге с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, порывы восточного ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

На остальной территории в отдалении от циклона местами ожидается небольшой снег.

Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром продолжится ночной мелкий снег, но ближе к полудню он должен закончиться. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-4 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, вместе с тем существенных осадков синоптики не обещают. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 3-9 градусов ниже нуля, в прикарпатских областях до 10-13. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2до плюс 4 градусов.

На севере страны в понедельник местами также небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 2-8 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В центре Украины сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 холодных градусов.

Днем температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На востоке Украины синоптики обещают мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 2-9 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза.

На юге страны сегодня мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза, в Запорожской области от минус 3 до плюс 2 градусов.

Народный прогноз: 12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: Ветер спутает погоду - быть сырому году. Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.