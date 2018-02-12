В Италии провели традиционную массовую битву апельсинами - ФОТО

Отмечается, что такой фестиваль проводили еще в Средневековье, поэтому и одеты некоторые участники соответственно – в рыцарские доспехи.

Цитрусовый бой проходит ежегодно и по легенде олицетворяет борьбу за свободу и восстание против тирании. К слову, принять участие в уличных боях апельсинами приезжают тысячи туристов.

Добавим, что в таких боях лучше принимать участие в шлемах, ведь во время фестиваля нередко участники даже получают травмы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в боливийском городе Оруро во время карнавальной процесс детонировала взрывчатка. Карнавальная процессия этом латиноамериканском города проходит каждый год.