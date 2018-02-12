11:52 12.02.2018 | Общество | Новости
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В Италии провели традиционную массовую битву апельсинами - ФОТО

На севере Италии в городе Ивреа ежегодно местный народ проводит традиционную массовую битву апельсинами. Об этом сообщает Reuters.

В Италии провели традиционную массовую битву апельсинами - ФОТО

Отмечается, что такой фестиваль проводили еще в Средневековье, поэтому и одеты некоторые участники соответственно – в рыцарские доспехи.

Цитрусовый бой проходит ежегодно и по легенде олицетворяет борьбу за свободу и восстание против тирании. К слову, принять участие в уличных боях апельсинами приезжают тысячи туристов.

Добавим, что в таких боях лучше принимать участие в шлемах, ведь во время фестиваля нередко участники даже получают травмы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в боливийском городе Оруро во время карнавальной процесс детонировала взрывчатка. Карнавальная процессия этом латиноамериканском города проходит каждый год.

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