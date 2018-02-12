В поселке под Киевом полиция обнаружила большой арсенал самодельного оружия и взрывчатки - ФОТО

Боеприпасы были найдены в доме 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области, схрон обнаружили участковые офицеры полиции, когда пришли проверить информацию о наличии наркотических веществ.

В доме во время осмотра было найдео около килограмма высушенной конопли, а также 111 самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом в домашних условиях, 26 бутылок "коктейля Молотова", четыре самопала, карабин, 42 патрона.

При этом задержанный утверждает, что все это он изготовил самостоятельно и хранил для самообороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области в частном доме в поселке Майское Сватовского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.