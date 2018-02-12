ОПГ под руководством Тупальского понесло первые потери

Теневой кассир Киевской таможни

Вслед за арестом контрабандиста Альперина Украину всколыхнула очередная сенсационная новость. 30 января СБУ и Военная прокуратура провели совместные обыски в офисе Киевской таможни и задержали первого заместителя начальника Юрия Коваленко. 7 февраля Печерский районный суд арестовал задержанного чиновника с правом внесения залога в размере 3 млн грн. Поводом для обысков стало задержание еще одного фигуранта преступной схемы. В одном из столичных кафе при получении взятки от директора ООО "Виндейл" Александра Ивашина правоохранители надели наручники на Константина Колошина – пособника Коваленко.

Как стало известно от информированного источника в ГФСУ, следующим претендентом на содержание в СИЗО скорее всего станет начальник столичных торговых ворот Сергей Тупальский. Ведь именно он, по словам источника, получал от Коваленко незаконную прибыль, собранную с импортеров.

"Схема сбора денег с импортеров была до банальности проста. Полученные от субъектов деньги Колошин передавал Коваленко, а тот в свою очередь заносил Тупальскому", - сказал наш собеседник из ГФСУ.

Он также сообщил, что Юрий Коваленко считается теневым "кассиром" организованной Тупальским преступной группировки.

"Коваленко курировал самые лакомые направления Киевской таможни – Управление администрирования таможенных платежей и Управление организации таможенного контроля. Он был наиболее приближен к Тупальскому, пользовался безграничным доверием, заслуженным на протяжении многих лет совместной работы, и именно на него возлагались обязанности заставлять предпринимателей платить мзду. Если последние отказывались им создавались искусственные проблемы с оформлением грузов, в результате которых контейнеры простаивали неделями, искусственно завышалась стоимость таможенного оформления, организовывались другие неприятности. В итоге предприниматели несли огромные убытки и в конечном итоге соглашались платить", - свидетельствует источник в ГФСУ.

"Я больше не мог удовлетворять растущих аппетитов Коваленко"

Нам удалось связаться и поговорить с владельцем ООО "Виндейл" (ЕГРПОУ 41076720) Александром Ивашиной. Импортер в точности подтвердил ситуацию, озвученную нашим источником в ГФСУ, добавив в общую картину подробности коррупционного беспредела.

"Помимо официальных платежей Коваленко вымогал взятки со всех "белых" импортеров. Вначале такса составляла $400 за контейнер. Затем - $600. Впервые я отказался платить в сентябре 2017 года. В итоге мой груз (декларация UA125110/2017/409459) простоял на таможне две недели – со 2 по 16 сентября. Затем, когда таксу подняли до $600, я вновь отказался платить. Проблемы не заставили себя долго ждать. Груз (декларация UA100210/2017/805449) простоял на таможне с 20 октября по 3 ноября 2017 года. Я снова был вынужден дать требуемую взятку, так как под угрозой срыва стоял контракт, росли убытки от простоя транспорта, платы за терминал. Но, когда в декабре 2017 года, Коваленко потребовал платить за быструю и беспроблемную растаможку $750 с контейнера, мое терпение лопнуло и я обратился за защитой в СБУ. В общении со мной, Коваленко не скрывал, что деньги предназначены для начальника Киевской таможни Сергея Тупальского. И даже отчитывался передо мной, что взятки переданы конечному адресату", - рассказал Ивашина.

Ради проверки изложенных предпринимателем фактов, мы попросили источника в ГФСУ предоставить официальные данные по оформлению грузов ООО «Виндейл» в период с сентября 2017 по январь 2018 года. Полученная информация в точности соответствует истории предпринимателя Ивашины. В приведенной ниже таблице хорошо видно, когда владелец "Виндейла" платил Коваленко, а когда отказывался.

Номер декларации Терминал Дата поступления груза Дата оформления груза Количество дней простоя UA125110/2017/409459 Чайка 02.06.2017 16.06.2017 14 UA125110/2017/414049 Чайка 14.08.2017 14.08.2017 0 UA125110/2017/414496 Чайка 17.08.2017 17.08.2017 0 UA100210/2017/802244 Лепсе,8а 15.09.2017 15.09.2017 0 UA100210/2017/802645 Лепсе,8а 28.09.2017 29.09.2017 1 UA100210/2017/802930 Лепсе,8а 09.10.2017 10.09.2017 1 UA100210/2017/070762 Лепсе,8а 17.10.2017 18.10.2017 1 UA100210/2017/805449 Лепсе,8а 20.10.2017 03.11.2017 14 UA100210/2017/805396 Лепсе,8а 20.10.2017 02.11.2017 13 UA100210/2017/806999 Лепсе,8а 26.12.2017 27.12.2017 1 UA100210/2018/435035 Лепсе,8а 29.12.2017 03.01.2018 5 UA100210/2018/435469 Лепсе,8а 29.01.2018 29.01.2018 0

Запасаемся попкорном

Главной интригой сегодняшнего дня является то, какие показания будет давать на допросах Коваленко и сдаст ли следователям своего шефа Тупальского. Но, то, что под главой киевской таможни не только зашаталось кресло, но и начала гореть земля под ногами – факт. По крайней мере об этом можно судить по слухам о, якобы увольнении Тупальского с Киевской таможни и переводе на руководящую должность в центральный аппарат ГФСУ. И хотя наш источник в ведомстве опроверг эту информацию, вряд ли следователи поверят в то, что руководитель таможни не знал, чем занимается его заместитель. Ну, а если Коваленко признает факт участия Тупальского в коррупционных схемах, говорить будет вообще не о чем. Точнее, рассказывать придется обо всем и желательно чистосердечно.