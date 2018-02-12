Нацбанк спрогнозировал рост цен на продукты питания и топливо

Ранее специалисты НБУ предупреждали о прогнозируемом росте цен с учетом темпов инфляции на уровне в 10 процентов. Однако на середину января цены на сырье значительно увеличились, что потянуло за собой и рост показателя инфляции до 15 процентов. Кроме того, рост цен объясним также повышением уровня минимальных заработных плат в стране, увеличением потребительской способности и ослабление гривны в конце 2017 года.

К примеру, рост цен на одежду и обувь обьясним колебаниями курса гривны, а на большинство овощей борщевого набора стали стоить больше по причине изменении ценников на овощи, которые везутся из-за границы.

Прогнозируемым оказались и цены на топливо, что характерно не только для Украины. Повышение цен на мировых рынках привело к эффекту домино, в результате чего цены выросли на 22 процента.

Как сообщалось в "Ура-Информ", с первого января 2018 года пачка табачных изделий подорожает в среднем на 7 гривен.