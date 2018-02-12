На границе с Польшей вводится усиленный режим

За последние дни на участке украинско-польской границы в пунктах пропуска "Ягодин-Дорохуск" фиксируется увеличение количества грузовых автомобилей. Это связано с тем, что маршрут является одним из оптимальных путей из Украины в Польшу и далее в другие страны Европы.

Об этом в понедельник,12 февраля, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве также отметили, что в феврале, как правило, повышается активность перевозок грузов. Именно поэтому украинские контрольные службы на границе будут работать в усиленном режиме, - пояснили в Госпогранслужбе, уточнив, что только за 11 февраля в "Ягодине" оформили 65 грузовиков на въезд в Украину и почти 500 на выезд, что в два раза превышает пропускную способность КПП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Госпогранслужбе сообщили, что украинские пограничники со время безвизового режима с Евросоюзом и получением доступа к базам данных Интерпола задержали 2,1 тысяч человек, которые находились в международном розыске.