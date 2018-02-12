Гужва объявлен в розыск

Соответствующее решение в понедельник,12 февраля, принял Шевченковский районный суд города Киева. Как пояснил прокурор во время заседания суда, общий розыск предусмотрен Уголовно процессуальным кодексом.

Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат, - заверил прокурор.

Суд также удовлетворил ходатайство прокурора об обращении в госбюджет 1 миллиона 35 тысяч гривен залога, внесенного Гужвой в качестве меры пресечения. Кроме того, суд предоставил разрешение на задержание Гужвы с целью привода в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Вместе с тем адвокаты Гужвы утверждали, что их подзащитный за рубежом лечится и вернется в Украину 20 февраля.

Во словам представителя защиты Елены Клименко, ее подзащитого преждевременно объявили в розыск. Суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременное, - считает он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце января Гужва попросил политическое убежище в Австрии и вскоре покинул территорию Украины. Свой отъезд он пояснил угрозами физической расправы и убийства.