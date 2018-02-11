16:55 11.02.2018 | Общество | Новости
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В Сеуле люди вышли на массовые акции протестов

В столице Южной Кореи - Сеуле люди сожгли портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом передает Yonhapnews.

В Сеуле люди вышли на массовые акции протестов

Активисты вышли с плакатами на центральную площадь города протестуя против участия в Олимпиаде-2018 спортсменов из Пхеньяна. Также демонстранты держали в руках флаги Кореи и США, периодически в толпе появлялись переодетые в Трампа и Ким Чен Ына люди. 

Активисты недовольны политикой южнокорейского руководства по поводу политики южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в отношении ядерного соседа.

Как сообщалось в "Ура-Информ", глава Северной Кореи Ким Чен Ын прислал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на встречу в Пхеньян. Вопрос окончательной деэскалации ядерного кризиса на полуострове может быть решен в один день, я в этом уверен, отмечает Мун Чжэ Ин.

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