В Италии прошел марш в поддержку мигрантов

Для городка с населением в 43 тыс человек событие, которое произошло на прошлой неделе вызвало волну протестов. Тогда в городе один из местных жителей разъезжал на своей машине и стрелял по чернокожему населению, в результате действий мужчины пострадало пять человек. Преступник заявил, что хотел сделать Италию свободной от засилия огромного потока мигрантов.

В городе с населением в 43 тыс на демонстрацию вышли до 30 тыс человек. Акцию протестов поддержали и другие города. В итальянском Пьяченце мирный марш перерос в столкновения с полисменами, несколько человек задержали.

Люди держали плакаты: "Нет расизму!", "Остановим расизм вместе!", "Европа - это не место для терроризма".

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее итальянские правоохранители назвали имя стрелявшего в Мачерата преступника.