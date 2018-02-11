10:39 11.02.2018 | Общество | Новости
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В Индии началась "охота" на террористов

Индийская армия ликвидировала троих террористов радикальной группировки "Джаиш-е-Мухаммед". Об этом передает NDTV.

В Индии началась

Сообщается, что боевики совершили попытку нападения на военный городок в районе Сунджаван, где солдаты и офицеры проживают с семьями в ведыленном государством жилье. Террористы провели короткий обстрел военного поселения и закидали его гранатами, а затем скрылись. Военные подняли тревогу и начали преследование боевиков.

В результате обстрела погибло местных жителя, семь человек были ранены. Часть отставших боевиков погибла от рук армейского пограничного корпуса.

Исламистская организация "Джаиш-е-Мухаммед" проводит свою "деятельность" в индийском штате Джамму и Кашмир, главной целью боевиков является сепаратизм во всех его проявлениях, вплоть до отделения от суверенной части Индии.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Израильский вертолетный отряд сбил беспилотник, запущенный с территории Сирии БПЛА.

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