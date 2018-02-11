13:38 11.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские медики будут перенимать опыт израильских коллег - ФОТО

Медики Израиля будут обучать украинских врачей курсам предоставление медицинской помощи в экстренных ситуациях. Об этом сообщила руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун в своем Facebook.

Украинские медики будут перенимать опыт израильских коллег - ФОТО

В сообщении говорится, что для украинской медицины это уникальный опыт поучаствовать в программе организации United Hatzalah, которая объединяет тысячи медиков по всему миру. Программа курса для украинских врачевателей очень проста - как можно быстрее добраться до раненого пациента и оказвать ему необходимую помощь на месте и во время транспортировки.

Сама Супруг утверждает, что во многих областях страны существуют населенные пункты, до которых очень тяжело добраться с помощью автомобиля. Израильские специалисты уже 30-ть лет выезжают на скутерах, велосипедах, бегут в одиночку к пациенту, чтобы оказать ему помощь. 

В Украине они хотят взять под опеку одну из областей, после прохождения курса в области планируют создать подобную службу экстренной помощи. В случае удачной реализации локального проекта его будут копировать по всем областям Украины.

Как сообщалось в "Ура-Информ", министр здравоохранения Уляна Супрун призывает усилить ответственность за отказ от вакцинации.

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