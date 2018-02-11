17:58 11.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина провела испытания новой системы ПВО

 Государственный концерн “Укроборонпром” провел модернизацию комплекса противовоздушной обороны под названием "Печора". Об этом  на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

Украина провела испытания новой системы ПВО

С помощью высокотехнологического оборудования, а также инженерной смекалки украинских ученых и инженеров удалось добиться значительного увеличения точности прицельного поражения воздушных объектов. Зона поражения обновленного комплекса составляет более 35-40 км с точностью попадание в 10 метров, максимальная высота, которую может набрать ракета составляет 25 км. 

Ракеты могут управляться двумя типами систем навигации: радиолокационным и оптико-электронным.

На высоту в пять км ракетный снаряд поднимается в течении одной минуты. Испытания оказались успешными, потому президент лично распорядился наладить серийного производство комплексов. Вероятно к 2019 году системы ПВО "Печора" поступят в распоряжение военных частей.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Украине прошли испытания двигателя для ракет нового тактического комплекса Гром-2, которые разработаны для поражения одиночных и групповых стационарных целей. 

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