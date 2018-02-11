Сколько же украинских граждан в прошлом году посетили Россию

Складывается интересная ситуация, когда количество украинцев, которые посещают РФ практически кардинально не уменьшается, а вот количество россиян, желающих посетить наше государство упало почти на половину. Так, в 2017 году Россию посетили с целью служебной поездки - 28 177 человек, туристической поездки - 1 257 человек и с частной поездкой - 4 346 989 человек.

За тот же год статистика пересечения границы россиянами:

- служебная, деловая, дипломатическая - 7 064 человек;

- туризм - 4 830 человек;

- частная - 1 413 328 человек;

- учеба - 3 474 человек;

- трудоустройство - 2 152 человек;

- иммиграция (постоянное место жительства) - 2 776;

- культурный и спортивный обмен, религиозная, другая - 31 140.

В недавно опубликованном Госстатом рейтинге стран, которые больше всего посещают украинцы в тройку лидеров также попали Польша и Венгрия.

Как сообщалось в "Ура-Информ", только за предыдущий год государственную границу Украины официально пересекли более 12 миллионов граждан других стран. Среди них больше всего в Украину путешествовали граждане Молдовы, Белоруссии и России.