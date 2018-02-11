09:23 11.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 11 февраля в Украине не стоит ожидать выпадения значительного числа осадков. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине

В Сумской и Черниговской областях температура воздуха будет оставаться на уровне 2-3 градусов темпла, днем стоит могут пройти дожди с мокрым снегом.

В Кировоградской и Черкасской областях температурный уровень составит 3-4 градуса выше нуля.  Скорость ветра на востоке страны составит 15-20 м/с, в направлении северо-востока ожидаются незначительные порывы 7-12 м/с. Температурный максимум днем поднимется до 5 градусов, на дорогах гололедица, ближе к вечеру ожидается выпадение незначительного количества снега. На юге страны сегодня тепло, термометры покажут 7-8 тепла, днем воздух прогреется до 10 градусов со знаком плюс.

К украинской столице сегодня утром будет туманно, днем воздух прогреется до 4 тепла, ночью стоит ожидать выпадения осадков.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в Украине из-за непогоды в некоторых областях ограничили движение грузовиков.

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