17:20 11.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под домом Порошенко опять собрались активисты - ФОТО

Под резиденцией украинского президента в поселке Козин Киевской области собралось около 50 активистов. Об этом передает портал "РБК-Украина".

Под домом Порошенко опять собрались активисты - ФОТО

Протестующие начали свою акцию с автопробега к дому главы украинского государства, в автомарше приняли участие около десятка машин. Митингующие так и не застали хозяина дома, однако оставили ему на память плакаты с надписями - "Слава Мальдивам! Сейшелам слава!" и "Власть народу, а не олигархам".

Участники акции притащили с собой символическую деревянную колоду, которая должна была стать символом недоверия к главе государства. Охрану особняка Порошенка обеспечивали представители Национальной гвардии.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Бельгии на акции протестов вышли сотрудники пенитенциарных служб.

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