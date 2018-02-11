Под домом Порошенко опять собрались активисты - ФОТО

Протестующие начали свою акцию с автопробега к дому главы украинского государства, в автомарше приняли участие около десятка машин. Митингующие так и не застали хозяина дома, однако оставили ему на память плакаты с надписями - "Слава Мальдивам! Сейшелам слава!" и "Власть народу, а не олигархам".

Участники акции притащили с собой символическую деревянную колоду, которая должна была стать символом недоверия к главе государства. Охрану особняка Порошенка обеспечивали представители Национальной гвардии.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Бельгии на акции протестов вышли сотрудники пенитенциарных служб.