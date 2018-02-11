13:55 11.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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По Украине массово ходят поддельные купюры

В Украине чаще всего мошенники подделывают купюры номиналов в 200 и 500 гривен. Об этом передает отдел противодействия преступлениям в финансовой, банковской сфере и внешнеэкономической деятельности Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

По Украине массово ходят поддельные купюры

Сообщается, что чаще всего подобные номиналы изымают в банкоматах крупных городов, при обмене валют, а также на "черном рынке" иностранных валют. Наибольшее количество подделок правоохранители изъяли во время банковских инкассаций во Львове, Одессе, на Волыни и Закарпатье. Близость региона к Европе способствует и контрабанде валюты, в том числе и без водяных знаков.

Аферисты не упускают возможность и подделать иностранные купюры номиналом в 100 евро и долларов, которые чаще всего текут в страну из Европы и Ближней Азии. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут пропускать аппараты по проверке наличных единиц, но если быть внимательным, то такие распознать поддельные купюры можно на ощупь.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве в одном из банков изъяли крупную партию фальшивых гривен.

 

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