Нацполиция провела массовые аресты членов ОПГ

По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, деятельность преступных группировок и банд за последние четыре года только усилилась. Только за 2017 год было возбуждено 80 уголовных производств.

Нацполиции удалось ликвидировать деятельность 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями. Общее число преступлений, которые совершили бандиты насчитывает 860 инцидентов - грабежи, убийства, вымогательство, похищение людей, продажи наркотиков и людей.

Такде были пойманы 83 организатора бандитских группировок, в том числе и так называемые и "воры в законе".

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве задержали правоохранителей, которые прикрывали грабежи организованной преступной группировки на столичном вокзале.