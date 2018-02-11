01:00 11.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацполиция провела массовые аресты членов ОПГ

Украинская полиция в прошлом году осудила 307 членов организованных преступных группировок. Об этом передает пресс-служба полиции.

Нацполиция провела массовые аресты членов ОПГ

По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, деятельность преступных группировок и банд за последние четыре года только усилилась. Только за 2017 год было возбуждено 80 уголовных производств.

Нацполиции удалось ликвидировать деятельность 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями. Общее число преступлений, которые совершили бандиты насчитывает 860 инцидентов - грабежи, убийства, вымогательство, похищение людей, продажи наркотиков и людей.

Такде были пойманы 83 организатора бандитских группировок, в том числе и так называемые и "воры в законе".

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве задержали правоохранителей, которые прикрывали грабежи организованной преступной группировки на столичном вокзале.

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