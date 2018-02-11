На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Луганском направлении противник активизировал пулеметный огонь около поселка Крымское. Минометы запрещенного Минском калибра, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы работали по нашим позициям около Светлодарска. Не обошлось без обстрелов и возле Новоалександровки, здесь было замечено передвижение вражеского снайпера.

На Мариупольской линии разграничения нарушения режима тишины зафиксировано не было.

На Донецком направлении пророссийские наемники провоцировали украинских военных в районе Талаковки. В ход шло стрелковое оружие, периодически работала БМП. В результате ведения вражеского обстрела никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как сообщалось в "Ура-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что введение миротворческой миссии на Донбассе поможет сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки.