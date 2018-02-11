Marvel отметила юбилей своей киновселенной - ФОТО

Подобное количество киноактеров и супер героев на один квадратный метр можно было увидеть только на красной дорожке. На фотографии присутствуют Том Холланд, Крис Хемсворт, Крис Прэтт, Элизабет Олсен, Роберт Дауни-младший и другие звезды MCU. Каждый из них когда-то пользовался суперсилой в помещении этих студий.

Компания вручила всем актерам небольшие юбилейные сувениры и пообещала своих зрителей больше радовать супергеройским кино.

Как сообщалось в "Ура-Информ", о любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм.