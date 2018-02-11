00:00 11.02.2018 | Общество | Новости
100186212:test

Marvel отметила юбилей своей киновселенной - ФОТО

Известная киностудия Marvel собрала всех супергероев киновселенной для общего фото в честь 10-летия создания организации. Об этом передает официальный сайт компании.

Marvel отметила юбилей своей киновселенной - ФОТО

Подобное количество киноактеров и супер героев на один квадратный метр можно было увидеть только на красной дорожке. На фотографии присутствуют Том Холланд, Крис Хемсворт, Крис Прэтт, Элизабет Олсен, Роберт Дауни-младший и другие звезды MCU. Каждый из них когда-то пользовался суперсилой в помещении этих студий.

Компания вручила всем актерам небольшие юбилейные сувениры и пообещала своих зрителей больше радовать супергеройским кино. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", о любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм.

Поделиться
Читайте также:
 
Турция потеряла один боевой вертолет в ходе операции "Оливковая ветвь" США и Британия будет выдавать Киеву украинских топ-коррупционеров В 2018 году декоммунизация в Украине будет завершена, - Вятрович В Краматорске появился памятник героям АТО - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив