Какие страны выбирают украинцы для выезда на заработки

Не секрет, что украинские граждане не брезгуют сезонными заработками, особенно, что касается жителей западной Украины. Лидерами стран, которые облюбовали украинцы стала Польша и, как ни странно, Россия.

Так, в 2017 году в Польшу выехало 9 990 978 украинцев, в основном это частная поездка - 9 984 130. В Российскую Федерацию выехало 4 376 423 украинцев. На третьем месте Венгрия, которая в прошлом году приняла 4,3 млн украинцев.

В списке стран, которые чаще всего посещают украинцы попали:

- Беларусь - 1 186 466 человек

- Турция - 1 185 051 человек

- Румыния - 1 045 424 человек

- Словакию - 854 657 человек

- Египет - 733 597 человек

- Германию - 344 150 человек

- Италию - 173 573 человек

- Объединенные Арабские Эмираты - 166 586 человек

- Израиль - 155 074 человек

- Австрия - 115 406

- Нидерланды - 114 37

Как сообщалось в "Ура-Информ", только 120 тыс украинцев в 2017 году смогли себе позволить отдых на зарубежных курортах.