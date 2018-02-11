10:21 11.02.2018 | Общество | Новости
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Экономия по южнокорейски - во сколько обошлась организаторам церемония открытия Олимпиады

Организаторы Олимпиады-2018 в Пхенчхане истратили меньше половины бюджета на церемонию открытия соревнований. Об этом передает официальный сайт игр.

Экономия по южнокорейски - во сколько обошлась организаторам церемония открытия Олимпиады

Организаторы зимних Олимпийских игр 2018 года признались, что им приходилось "затягивать пояса" из-за ограниченого бюджета на подготовку церемонии открытия соревнований.

На открытие Олимпиады было потрачено 70 миллиардов корейских вон, это примерно 65 миллионов долларов.

По словам главного инженера постановки церемонии, для иностранных гостей и зрителей хотелось устроить целую шоу-программу. За два месяца до церемонии нам выделили 10000000000 вон дополнительного бюджета - это и установка телевизоров, подцтветку сидений и запуск беспилотников.

Примечательно, что руководство соревнований потратило значительно меньше средств, чем их коллеги из прошлой Олимпиады, которая проходила в Рио.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее шорт-трекист Лим Хё Чжун принес Южной Кореи первую золотую медаль в актив сборной на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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