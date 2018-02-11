04:00 11.02.2018 | Общество | Новости
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Дженнифер Энистон и Джастин Теру показали свой фешенебельный пент-хаус - ФОТО

Супруги решили показать публике семейное гнездышко в городе Бель-Эйр. Об этом передает Architectural Digest.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру показали свой фешенебельный пент-хаус - ФОТО

Инициатором покупки такого особняка стала Дженнифер, она же занималась и выбором мебели, фасадом дома и покупкой всего самого необходимого для уюта. Несмотря на созданный уют, супруги находятся на грани развода, вероятно в 2018 году оба актера станут свободными в отношениях.

"Если бы я не стала актрисой, то стала бы профессиональным дизайнером", - говорит Эннистон.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Лос-Анджелесе известный голливудский актер Брэд Питт на автомобиле Telsa попал в тройное ДТП.

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