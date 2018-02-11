Боевики продолжают обстрелы минометами различных калибров - ВИДЕО

При этом обстрелы в основном велись из вооружения, которое запрещено минского договоренностями. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, с начала суток зафиксировано восемь обстрелов со стороны российско-оккупационных группировок.

В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал.

Так, на луганском направлении боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским опорным пунктам неподалеку от населенного пункта Зайцево.

На донецком направлении противник нарушал перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

На приморской области нашей обороны враг применил вооружение БМП, минометы калибра 120-мм и 82-мм по украинским защитникам неподалеку Талаковки. Также из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Водяного и Широкино.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования самопровозглашенных республик ЛНР-ДНР обстреляли несколько населенных пунктов.