Власти Амстердама ввели новые правила поведения для туристических групп

Сообщается, что подобное решение было принято с целью уменьшения потока и количества туристов, которые наводняют улицу и затрудняют передвижение по центру города. Туристические группы будут сокращены с 27 до 20 человек, будет запрещено общаться с сотрудниками секс-индустрии, а также распивать в их присутствии алкогольные напитки, опять же с целью их защиты.

Однако главный пункт в списке ограничений - это запрет на фотографирование знаменитых представительниц улицы Красный фонарей. Местные туристические компании сильно обеспокоены новыми правилами ведения бизнеса, особенно ее частью ответственности.

Так, индивидуальных гидов за нарушение правил будут штрафовать на 190 евро. Гиды из туристических компаний заплатят еще больше - 950 евро.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Нидерландах разразился сильный штормовой ветер, основной удар пришелся на порт Амстердам.