17:28 10.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину вернулся миротворческий африканский полк - ФОТО

Сегодня, 10 февраля в Украину прибыли бойцы африканского полка, которые принимали участие в миротворческой миссии ООН в Либерии. Об этом передает ВВС.

В Украину вернулся миротворческий африканский полк - ФОТО

Украинские солдаты проводили миротворческую миссию в стране на протяжении 14 лет, еще при президенте Ющенко туда был направлен воинский контингент из Украины. В общей сложности за все годы через Либерию прошли более 5500 солдат. Украинские военные помогали восстановить порядок как в самой стране, так и у ее соседей.

В частности, в соседнем Кот-д'Ивуаре украинские Ми-24 уничтожили склады с системами залпового огня мятежников. За все годы миссии в результате проведения боевых операций погибло пятеро украинцев. 

Сейчас солдаты будут помещены на недельный карантин, где им предстоит пройти медицинское обследование, а затем они смогут вернуться к своим семьям. Еще 25 человек из украинского состава прибудут в страну на следующей неделе.

Напомним, что порядок в Либерии был восстановлен, правительство страны возглавляет Джошуа Веа, который победил на всеобщих выборах.

Как сообщалось в "Ура-Информ", австрийское федеральное правительство поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе.

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