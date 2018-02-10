04:00 10.02.2018 | Общество | Новости
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В США десятки аэропортов прекратили свою работу из-за непогоды

США накрыла небывалая снежная буря, из-за чего аэропорты вынуждены были отменить 1200 рейсов. Об этом передает CNN.

В США десятки аэропортов прекратили свою работу из-за непогоды

Основной удар стихии пришелся на два города Чикаго и Детройт. В американском аэропорту ОХара в штате Иллинойс было отменено 75- рейсов, а в Чикаго Международный аэропорт Мидвэй также сообщил о переносе 275 авиарейсов. 

Кроме того, власти города объявили о временном скоростном ограничении на дорогах, были отменены занятия в школах, работа муниципалитетов будет переведена на шестичасовой рабочий день.

Метеоролог Хейли Бринк утверждает, что подобная погода продержится в штате до вторника, температура воздуха местами может опускаться до минус двадцати, уровень осадков будет достигать 30-40 см.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее французская авиакомпания Air France из-за сильных снегопадов отменила ряд авиарейсов.

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