20:00 10.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Краматорске появился памятник героям АТО - ФОТО

В Краматорске Донецкой области местные жители открыли памятник. Об этом передает портал "Новости Донбасса".

В Краматорске появился памятник героям АТО - ФОТО

Таким образом, местные жители хотят почтить память защитников, которые в 2015 году остановили наступление пророссийских наемников. В эти дни9-10 февраля город подвергся бомбардировке ракетами установки "Смерч", в результате которой погибло 17 человек. 

Тогда пострадало 60 человек и было ранено более 37. Всех их жители почтили минутой молчания. Памятник был приурочен к третьей годовщине этой трагедии.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на Донетчине изуродовали памятник участникам АТО.

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