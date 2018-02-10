В Краматорске появился памятник героям АТО - ФОТО

Таким образом, местные жители хотят почтить память защитников, которые в 2015 году остановили наступление пророссийских наемников. В эти дни9-10 февраля город подвергся бомбардировке ракетами установки "Смерч", в результате которой погибло 17 человек.

Тогда пострадало 60 человек и было ранено более 37. Всех их жители почтили минутой молчания. Памятник был приурочен к третьей годовщине этой трагедии.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на Донетчине изуродовали памятник участникам АТО.