В Краматорске появился памятник героям АТО - ФОТО

В Краматорске Донецкой области местные жители открыли памятник. Об этом передает портал "Новости Донбасса".
Таким образом, местные жители хотят почтить память защитников, которые в 2015 году остановили наступление пророссийских наемников. В эти дни9-10 февраля город подвергся бомбардировке ракетами установки "Смерч", в результате которой погибло 17 человек.
Тогда пострадало 60 человек и было ранено более 37. Всех их жители почтили минутой молчания. Памятник был приурочен к третьей годовщине этой трагедии.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на Донетчине изуродовали памятник участникам АТО.