11:23 10.02.2018 | Общество | Новости
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В Бельгии на акции протестов вышли сотрудники пенитенциарных служб

В Бельгийских городах прошли акции протеста работников тюрем. Об этом передает RTBF.

В Бельгии на акции протестов вышли сотрудники пенитенциарных служб

Сообщается, что надзиратели требуют увеличить штат охранников и сотрудников тюрем, так как количество преступников меньше не становится, но вот количество охраны постоянно сокращается. Недобор персонала тюремных ведомств негативно сказывается на уровне обеспечения безопасности Бельгии.

Так, во Фландрии на работу отказались выходить три четверти охранников и гражданских работников тюрем, в Брюгге на работу не вышли 13 процентов сотрудников, в Левене - 12 процентов, Генте - 13,75 процентов.

Кроме того, охрана требует увеличить жалование за предоставление своих услуг. Требования протестующие уже передали властям, которым дали срок в две недели для исправления проблемы.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в Македонии из-за переполненных тюрем массово амнистируют заключенных.

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