17:41 10.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина может войти в десятку наибольших экспортеров нефти в Европе

Украина нарастила экспорт нефтепродуктов почти на 100 процентов. Об этом передает ГФС.

Украина может войти в десятку наибольших экспортеров нефти в Европе

В официально опубликованных данных на сайте ведомства говорится, что Украина в 2017 году нарастила экспортные показатели до уровня в 0,8 млн тонн в год, а в 2016 году размер экспорта составлял 04, млн тонн. А вот импорт "черного золота" страна существенно сократила, в этом году это 11 процентов - до 10 млн тонн. 

Однако выйти на уровень позитивного сальдо стране покамест не удалось, сказываются рыночные скачки курса доллара, что существенно влияет на регулятор цен на нефть. Потому за последнее время в стране повысились цены на топливо.

Общая система транспортировки продукта через территорию Украины сохранилась на уровне 16,4 млн тонн, прирост незначительный в сравнении с прошлым годом - всего один процент.

Как сообщалось в "Ура-Информ", на сегодняшний день в мире добывается на 118 баррелей больше нефти, чем в 2012 году.

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