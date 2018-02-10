09:00 10.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина должна быть готова соблюдать все права человека после реитеграции Донбасса

Представители ОБСЕ сомневаются в возможностях Украины полностью обеспечивать права человека после возвращения оккупированных территорий под ее администрацию. Об этом заявил представитель ОБСЕ, экс-посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Гайм.

Украина должна быть готова соблюдать все права человека после реитеграции Донбасса

По его словам, признание части документов, выданных администрацией ЛНР-ДНР это всего лишь небольшой шаг по началу процесса реинтеграции, однако этого недостаточно. Опыт Приднестровья показывает, что главным вопросом становится соблюдение основных прав человека для людей, которые долгое время находились в оккупации. 

Процесс реинтеграции также создает для Украины и ряд правовых проблем, так как признание документов де-факто может означать официальное признание властей, которые действуют на терртории ОРДЛО. Таким образом, формат сторон Минских договоренностей может существенно поменяться. 

Необходимо также понимать, что часть людей действительно является коллаборантами и сотрудничает с местной администрацией, другие просто оказались жертвами военного конфликта.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Австрия поддерживает идею миротворческой миссии и реинтеграцию на Донбассе.

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