Украина должна быть готова соблюдать все права человека после реитеграции Донбасса

По его словам, признание части документов, выданных администрацией ЛНР-ДНР это всего лишь небольшой шаг по началу процесса реинтеграции, однако этого недостаточно. Опыт Приднестровья показывает, что главным вопросом становится соблюдение основных прав человека для людей, которые долгое время находились в оккупации.

Процесс реинтеграции также создает для Украины и ряд правовых проблем, так как признание документов де-факто может означать официальное признание властей, которые действуют на терртории ОРДЛО. Таким образом, формат сторон Минских договоренностей может существенно поменяться.

Необходимо также понимать, что часть людей действительно является коллаборантами и сотрудничает с местной администрацией, другие просто оказались жертвами военного конфликта.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Австрия поддерживает идею миротворческой миссии и реинтеграцию на Донбассе.