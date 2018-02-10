07:00 10.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно точное количество российских бойцов на Донбассе

На Донбассе пророссийских наемников поддерживает огромный контингент кадровых российских войск. Об этом передает "Радио Свобода".

Стало известно точное количество российских бойцов на Донбассе

По заявлениям военного представителя миссии Украины при НАТО, генерал-майора Петра Гаращука, на временно оккупированных территориях на данный момент размещены три армейские дивизии россиян, которых возглавляют кадровые военные. Все части полностью укомплектованы техников и боеприпасами, они постоянно проводят воздушную разведку позиций украинских военных с помощью дронов.

В их наличии имеются средства шифровки и перехвата сообщений. Очевидно, что подобная высокоточная техника не могла быть приобретена за пределами ОРДЛО. Свой доклад генерал-майор подал в НАТО для подробного изучения.

"Россия готовится к широкомасштабной операции для того, чтобы полностью завладеть Украиной или хотя бы до Днепра", - резюмирует военный дипломат.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс.

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