Стало известно точное количество российских бойцов на Донбассе

По заявлениям военного представителя миссии Украины при НАТО, генерал-майора Петра Гаращука, на временно оккупированных территориях на данный момент размещены три армейские дивизии россиян, которых возглавляют кадровые военные. Все части полностью укомплектованы техников и боеприпасами, они постоянно проводят воздушную разведку позиций украинских военных с помощью дронов.

В их наличии имеются средства шифровки и перехвата сообщений. Очевидно, что подобная высокоточная техника не могла быть приобретена за пределами ОРДЛО. Свой доклад генерал-майор подал в НАТО для подробного изучения.

"Россия готовится к широкомасштабной операции для того, чтобы полностью завладеть Украиной или хотя бы до Днепра", - резюмирует военный дипломат.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс.