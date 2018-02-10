Прогноз погоды в Украине

На севере страны температура воздуха опуститься до 2-3 градусов мороза, днем стоит ожидать временную туманность. В Полтавской и Черкасской областях температурный уровень будет колебаться на отметке в 4-5 ниже нуля.

Скорость ветра сегодня на востоке Украины составит 3-8 м/с. Температурный минимум поднимется до 0 градусов, на дорогах гололедица, ближе к вечеру ожидается выпадение осадков.

На юге страны сегодня тепло, температура составляет 5-6 тепла, местами мокрый снег.

К украинской столице сегодня утром будет пасмурно, днем воздух прогреется до 3 тепла, ночью температура может упасть до минус четырех.

Как сообщалось в "Ура-Информ", на выходные на большей части территории Украины будет определять циклон, перемещающийся с Балкан.