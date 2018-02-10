Малыш с синдромом Дауна стал лицом известной компании

Лукас Уоррен, который страдает синдромом Дауна стал официальным представителем известной компании детского питания "Gerber". Об этом передает CNN.
Фотоконкурс компания проводит каждый год. Право быть лицом или Gerber Baby достается далеко не каждому, сотни тысяч малышей и их родители пытаются сделать наилучший снимок, чтобы из чадо красовалось на баночках детского питания компании. В этом году лицом бренда станет необычный ребенок с невероятно искренней улыбкой - малыш Лукас Уоррен.
Он с детства страдает отсталостью умственного развития. Однако медики утверждают, что если начать лечение в раннем возрасте, то последствия синдрома Дауна в зрелые году будут почти незаметными, а возможно и исчезнут вовсе.
Лукас родился в городе Далтон, штат Джорджия. Гербер выбрал его из более чем 140 тыс участников фотоконкурса.
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Минздрав впервые за 18 лет изменил нормы питания.