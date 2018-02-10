08:00 10.02.2018 | Общество | Новости
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Малыш с синдромом Дауна стал лицом известной компании

Лукас Уоррен, который страдает синдромом Дауна стал официальным представителем известной компании детского питания "Gerber". Об этом передает CNN.

Малыш с синдромом Дауна стал лицом известной компании

Фотоконкурс компания проводит каждый год. Право быть лицом или Gerber Baby достается далеко не каждому, сотни тысяч малышей и их родители пытаются сделать наилучший снимок, чтобы из чадо красовалось на баночках детского питания компании. В этом году лицом бренда станет необычный ребенок с невероятно искренней улыбкой - малыш Лукас Уоррен.

Он с детства страдает отсталостью умственного развития. Однако медики утверждают, что если начать лечение в раннем возрасте, то последствия синдрома Дауна в зрелые году будут почти незаметными, а возможно и исчезнут вовсе.

Лукас родился в городе Далтон, штат Джорджия. Гербер выбрал его из более чем 140 тыс участников фотоконкурса.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Минздрав впервые за 18 лет изменил нормы питания.

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