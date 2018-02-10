Финансирование регионов в 2018 году будет увеличено, - Зубко

По его словам, из украинского бюджета в 2018 году выделено как никогда большое количество средст. В январе 2018 года затратная часть Минрегиона выглядит следующим образом:

- Государственный фонд регионального развития - шесть млрд гривен;

- субвенция на сельскую медицину - пять млрд гривен;

- субвенция на развитие инфраструктуры ОТГ - два млрд гривен;

- образовательная субвенция на Новую украинскую школу - один млрд гривен;

- программа "Школьные автобусы" - 900 млн гривен;

- строительство футбольных полей - 370 млн гривен;

- субвенция на социально-экономическое развитие - пять млрд гривен.

Основное финансирование должно пойти на обеспечение качества предоставления медицины для сельских жителей, строительство детских садов, реализацию различных инфраструктурных проектов, а также развития образования.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Министерство регионального развития готово представить Раде законопроект, который позволит сузить границы больничных округов.