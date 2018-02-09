Вследствие сложных погодных условий без света остались 152 населенных пункта

Как отметили в ведомстве, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 152 населенных пунктов в 5 областях. Так пострадали Черновицкая - 89, Ивано-Франковская - 32, Тернопольская - 25, Черниговская - 3 и Сумская – 3 области.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Работники спецслужб добавили, что осадки в виде снега наблюдаются в городе Киеве, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Движение транспорта на автодорогах государства обеспечено. В Винницкой области для расчистки дорог и недопущения образования заторов ограничено движение крупногабаритного транспорта на участке автодороги М-21 от г.Жмеринка в г.Могилев-Подольский.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1622 единиц техники и 2188 человек от Укравтодора и ГСЧС.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине из-за непогоды ограничено движение грузового транспорта. В городе Киев, Киевской области, а также в Черкасской и Винницкой областях проезд грузовиков временно приостановлен.