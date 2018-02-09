05:00 09.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине будут отмечать новые исторические памятные даты

Верховная Рада Украины в четверг, 8 февраля, проголосовала за новый список памятных дат, которые будут отмечаться в Украине.

В Украине будут отмечать новые исторические памятные даты

Об этом передает пресс-служба парламента. Соответствующее постановление поддержали 228 народных депутатов.

Таким образом, согласко принятому документу, в список важных исторических дат вошли такие события:

- 1030 лет со времени крещения Киевской Руси

- 250 лет со дня начала Колиивщины

- 100 лет со дня завершения Первой мировой войны

- 400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву

- 100 лет со времен установления в Украине Директории и Гетьманата Скоропадского

- 120-летия со дня рождения Владимира Сосюры

- 140-летия со дня рождения Казимира Малевича

- 90-летия со дня рождения Леонида Быкова

В честь памятных дат будут организованы специальные культурные мероприятия, конференции, форумы и круглые столы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Украине отмечали день памяти героев Крут.

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