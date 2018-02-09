В Украине будут отмечать новые исторические памятные даты

Верховная Рада Украины в четверг, 8 февраля, проголосовала за новый список памятных дат, которые будут отмечаться в Украине.
Об этом передает пресс-служба парламента. Соответствующее постановление поддержали 228 народных депутатов.
Таким образом, согласко принятому документу, в список важных исторических дат вошли такие события:
- 1030 лет со времени крещения Киевской Руси
- 250 лет со дня начала Колиивщины
- 100 лет со дня завершения Первой мировой войны
- 400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву
- 100 лет со времен установления в Украине Директории и Гетьманата Скоропадского
- 120-летия со дня рождения Владимира Сосюры
- 140-летия со дня рождения Казимира Малевича
- 90-летия со дня рождения Леонида Быкова
В честь памятных дат будут организованы специальные культурные мероприятия, конференции, форумы и круглые столы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Украине отмечали день памяти героев Крут.