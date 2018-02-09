В Одессе появились первые подснежники - ФОТО

Температура воздуха в южных и западных областям поднялась почти до десяти градусов со знаком плюс. Посреди февраля, в некоторых местах прямо сквозь снег, пробиваются первые цветы 2018 года – подснежники.

В частности, первые цветы появились под Одессой. Фотографии подснежников уже стали публиковать местные жители.

С потеплением и на Закарпатье расцветают первые цветы. Большинство из них, например, подснежник обычный, белоцветник весенний, шафран Гейфеля, охраняются украинским законодательством.

В связи с чем пресс-служба Закарпатского областного управление лесного и охотничьего хозяйства напоминает, что за сбор и реализацию первоцветов, охраняемых Красной книгой, грозит солидный штраф.

Первые цветы очень хрупкие и очень часто уничтожаются с корневой частью, что приводит к физическому уничтожению популяций. Поэтому для сохранения эти цветки внесли в Красную книгу и предусмотрели ответственность за их порчу, уничтожение, продажу.

Ими можно любоваться, но срывать их ни в коем случае нельзя, Торговля первоцветами является нарушением Законов Украины "О Красной книге Украины", "О растительном мире", "Об охране окружающей среды Украины", - рассказывает директор Береговского лесхоза Богдан Шойного, добавив, что штраф достигает суммы от 1700 гривен до 3655 гриве с конфискацией объектов растительного мира.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Рождество в Одессе зацвела сакура. Местные жители заметили, как распускаются розовые цветы японской вишни. При этом, обычно сакура распускается в апреле.