В Карпатах сошли четыре лавины - ГосЧС

Они скатились с северо-восточного склона горы Брецкул. Как сообщает в пятницу утром, 9 февраля управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, ориентированная дата схождения лавин 5-7 февраля. Объемом снега 720 м3, 1750 м3, 750 м3, 270 м3.

Вместе с тем ни одна из лавин не нанесла ущерба области, - заверили в области.

В свою очередь, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о схождении лавины с горы Плай. При обследовании лавинных очагов, с северо-восточной экспозиции города Плай Закарпатской области спасатели обнаружили восхождение вьюжной лавины объемом 18 тысяч кубометров, высота отрыва 1260 метров над уровнем моря. Ориентировочная дата восхождения ночью с 6 на 7 февраля. Ущерба сход лавин местности не нанесли, - заверили в ГосЧС.

Вместе с тем в ведомстве предупреждают о значительной лавинной опасности в пятницу, 9 февраля, в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине из-за непогоды в пятницу, 9 февраля, ограничено движение грузового транспорта. Как сообщает пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в Facebook, сегодня с утра в городе Киев, Киевской области, а также в Черкасской и Винницкой областях проезд грузовиков временно приостановлен. Это необходимо для бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта, - пояснили в ведомстве.